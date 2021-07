Boavista, Yusupha Njie : «la L1 ? On en a parlé avec Adil, il m’a dit que ce serait bien pour moi»

Son doublé sur la pelouse de Gil Vicente lors de la 34e et dernière journée de Liga NOS (1-3) a définitivement validé le maintien de Boavista parmi l'élite portugaise. Yusupha Njie (27 ans), auteur de 5 réalisations au total en championnat, est fier d'avoir bien aidé son équipe, dont il défend les couleurs depuis maintenant quatre saisons. Pour autant, l'attaquant, sous contrat jusqu'en juin 2023, espère pouvoir aller voir ailleurs cet été

«J’avais prolongé avant le début de la saison, mais le club ne l'a annoncé que maintenant. J’avais confiance. Je pensais que ce serait une bonne saison pour moi, parce qu’il y avait une bonne équipe derrière moi, avec Adil Rami, Javi Garcia et Angel Gomes. Je voulais jouer, marquer et prouver. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Même si j’ai inscrit des buts décisifs, que j’ai participé au maintien du club, tout ne s’est pas passé comme je l'imaginais. C’est pourquoi je veux partir», nous a-t-il confié avant de poursuivre.

«La saison dernière, à Boavista, il y a eu des choses… Je ne suis pas totalement satisfait, même si j’ai bien aidé l’équipe sur la fin de la saison. Je veux partir. Je veux vraiment un nouveau challenge. J’ai besoin d’un nouveau challenge. Je crois que j’ai fait mon temps là-bas, j’ai besoin d’un nouveau défi. Le moment est venu pour moi. C’est ce que je veux», a-t-il expliqué, racontant comment Adil Rami (35 ans) l'a aidé tout au long de cet exercice difficile à vivre (11 titularisations seulement en 21 apparitions)

Adil Rami le grand frère, la L1 dans un coin de la tête

«Il m’a tellement aidé, il m’a conseillé, il m’a motivé quand j’étais moins bien, il m’a toujours fait confiance, j’étais heureux de ça, je l'en remercie. Adil m’a aidé à rester motivé, il m’a répété que je pouvais aider l’équipe pendant la saison, il ne m’a pas lâché, et c’est ce qu’il s’est passé en fin de saison. Tout ce qu’Adil m’avait dit s’est passé. C’est vraiment un mec bien en dehors du football, il est très drôle, il fait tout le temps des blagues. J’ai aimé jouer avec lui. Il va me manquer», a-t-il lancé au sujet du champion du monde 2018, qui lui a vivement conseillé la Ligue 1.

«On en a parlé avec Adil, il m’a dit que ce serait bien pour moi de montrer mes qualités là-bas. J’ai eu l'opportunité d’y aller mais ça ne s’est pas fait. Si cela se représentait, j’en serais très heureux», nous a-t-il rappelé. À l'été 2018, le natif de Banjul avait en effet failli rejoindre le Stade de Reims. «J’aimerais jouer en Ligue 1 oui. J’aurais dû jouer là-bas. Mais j’ai joué blessé pendant quelques semaines avec Boavista. Et au moment de passer la visite médicale, Reims a vu le problème, m'a demandé des explications et a voulu que le prix du transfert baisse. Le club a refusé et je suis reparti au Portugal», nous a-t-il indiqué, jugeant malgré tout son passage au Portugal comme «une très bonne expérience, une superbe découverte de l’Europe».

S'il n'a pas encore d'offre concrète sur la table, Yusupha Njie sait ce qu'il veut. «Évidemment, j’aimerais aller plus haut que Boavista, que la Liga NOS. Si j’ai une offre intéressante, alors j’irai», a-t-il assuré, privilégiant le temps de jeu pour croire en ses chances d'aider la Gambie à briller lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022. «Je veux jouer pour continuer à être appelé en sélection, nous sommes qualifiés pour la CAN, j’espère que tout se passera bien pour aider la sélection. La Gambie a une belle génération, on veut essayer de faire quelque chose de bien», a-t-il conclu. Le message est passé. Avis aux amateurs.