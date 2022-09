Nike dévoile les maillots de l'Equipe de France pour la Coupe du Monde 2022 !

Nike vient de dévoiler, ce jeudi, les nouveaux maillots domicile et extérieur que porteront les joueurs de Didier Deschamps durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

À quelques heures de dévoiler son ultime liste avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps pourra compter sur les nouvelles tenues de l'Equipe de France pour ses deux prochains matches de Ligue des Nations face au Danemark et l'Autriche. En effet, Nike, qui est l'équipementier officiel de l'Equipe de France jusqu'en juin 2026 pour un montant annuel de 50,5 M€, vient de révéler au grand jour l'identité visuelle de ses nouvelles tuniques domicile et extérieur pour le Mondial ce jeudi 15 septembre.

Deux modèles home et away qui mettent en avant le patrimoine et l'avenir de la France

Les supporters des Bleus remarqueront que cette collection, est une "fusion du patrimoine et de l'avenir du pays", comme l'explique la marque à la virgule dans son communiqué. Pour ce qui est de la tunique domicile, forcément bleu comme à son habitude, on soulignera le motif de la feuille de chêne et de la branche d'olivier qui représente la force, la solidarité et la paix. Les éléments classiques du design français comprennent un insert tricolore sur le short, une chaussette et une manchette en jacquard ainsi que des détails dorés.

Quant au kit extérieur, il est de bon ton de souligner son graphisme, inspiré de la toile de Jouy française, et qui est composé d'images emblématiques de la France et des Bleus comme le coq, les plantes, l'Arc de Triomphe et Clairefontaine, le centre d'entraînement de L'Equipe de France.

Des maillots pour la Coupe du Monde 2022 signés Nike novateurs et inspirants

Cette collection Coupe du Monde de la France, est donc dévoilée ce jeudi comme de nombreuses autres nations équipées par la marque au Swoosh, que ce soit le Brésil, la Hollande, le Portugal, Les États-Unis, l'Australie, le Canada, la Croatie, la Corée du Sud, la Pologne, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Les collections des équipes nationales 2022 soulignent la culture d'innovation de Nike.

Les maillots de match et d'entraînement que porteront Kylian Mbappé, Karim Benzema, Aurélien Tchouaméni, Presnel Kimpembe et l'ensemble des champions du monde en titre, dont plus de 75 % est fabriquée à partir de polyester 100 % recyclé, sont issus de la technologie Dri-FIT ADV. Ces tenues sont basées sur un modèle 4D pour créer un kit léger et avant-gardiste. Le nouveau maillot sans couture est conçu pixel par pixel pour fournir une résistance et une ventilation plus importante. Le nouveau look des maillots et tenues d'entraînement présente des lignes de coupe fluides qui s'harmonisent sur l'ensemble du maillot et du short, même lorsque l'athlète est en mouvement.

