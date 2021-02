La suite après cette publicité

Samedi soir, Memphis Depay a été précieux pour l'Olympique Lyonnais. En effet, le Néerlandais a inscrit un doublé face à Strasbourg, avec notamment un très joli coup franc (3-0).

Un but très important pour le capitaine des Gones. En effet, avec cette réalisation il a marqué son 67ème but à Lyon et a dépassé un certain Karim Benzema par la même occasion. Une comparaison qu'il a évoqué en conférence de presse.