PSG - ASSE : Senny Mayulu a encore impressionné tout son monde !

Dimanche soir, au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé d’effectuer un large turnover pour le choc des extrêmes face à l’AS Saint-Etienne. Exit Willian Pacho, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves ou encore Désiré Doué, le technicien parisien optait pour un 4-3-3 avec les titularisations de Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en charnière centrale alors que Bradley Barcola retrouvait lui sa place dans le couloir gauche. En pointe, Gonçalo Ramos débutait également mais la réelle surprise se trouvait dans l’entrejeu avec la présence du jeune Senny Mayulu.

Auteur de 8 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (199 minutes de jeu disputées) et une première réalisation inscrite contre Strasbourg lors de la 8e journée, le crack du Blanc-Mesnil commençait aux côtés de Fabian Ruiz et Kang-In Lee. Loin d’être impressionné par cette nouvelle opportunité, le numéro 24 des Rouge et Bleu saisissait finalement sa chance pour valider le choix fort de son entraîneur. Aussi précieux dans son jeu avec ballon que ses déplacements sans ballon, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027 enchaînait alors les séquences bien senties.

Mayulu, une nouvelle sortie remarquée

Transmissions précises, transversales parfaites, projections tranchantes, justesse technique d’ores et déjà au-dessus de la moyenne (100% de dribbles réussis)… Mayulu a tout simplement fait étalage de ses nombreuses qualités, le tout en montrant une autorité certaine (7 duels remportés sur 11 disputés, 4 ballons récupérés). Un match au cours duquel le jeune Titi Parisien aurait d’ailleurs pu être récompensé de ses efforts. Profitant d’une superbe inspiration de Barcola, il butait cependant sur Larsonneur avant de voir sa seconde tentative fuir le cadre (8e). Plus discret au retour des vestiaires, il cédait finalement sa place à Vitinha sous les clameurs d’une enceinte parisienne définitivement sous le charme (71e).

Interrogé après la rencontre, Luis Enrique refusait cependant de s’attarder sur les individualités, préférant retenir la performance collective de son équipe. «Vous insistez sur ceux qui marquent mais moi, je détache toute l’équipe. En ce moment, c’est Ousmane, avant c’était Bradley. Il faut associer tout le monde à la fête des buts. C’est le même PSG que la saison passée, avec une évolution pour éviter d’être prévisible. Ce que je vois me plaît. La concurrence permet de grandir. J’espère que notre équipe va continuer dans cette voie», précisait ainsi le coach espagnol. Nul doute cependant que l’architecte des Parisiens a apprécié la nouvelle prestation de Senny Mayulu, prolongé l’été dernier par les champions de France en titre et promis à un très bel avenir.