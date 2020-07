LOSC : ça brûle pour Victor Osimhen à Naples

On se dirige vers la fin du feuilleton Victor Osimhen (21 ans). L'attaquant nigérian qui a changé d'agent patiente toujours en attendant l'officialisation de son transfert au Napoli. Mais la situation devrait se décanter dans les prochains jours. Selon les informations de Sky Italia, un premier contact a eu lieu entre le nouvel agent du buteur nigérian William D'Avila et la formation italienne.

Des premières tractations qui se seraient tellement bien déroulées qu'une officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours. Il ne resterait ainsi que quelques détails à régler entre toutes les parties. À Naples, l'optimisme reste de mise dans ce dossier, puisqu'un un accord aurait déjà été scellé avec le LOSC pour un transfert estimé à 60 millions d'euros. On se rapproche donc de plus en plus d'un départ de Victor Osimhen...