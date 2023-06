Eliminatoires Euro 2024 : l’Angleterre en démonstration à Malte, la Grèce s’impose face à l’Irlande avant d’affronter les Bleus

En plus de l’équipe de France en déplacement au Portugal pour y affronter Gibraltar, la troisième journée des éliminatoires du Championnat d’Europe 2024, prévu en Allemagne, nous offrait encore plusieurs rencontres dans les quatre coins du continent. Plus tôt dans la soirée, la Finlande avait sécurisé son second succès dans cette compétition face à la Slovénie (2-0).

Dans le même groupe du Royaume de Sa Majesté, l’Ukraine s’adjugeait sa première victoire dans ces éliminatoires en renversant la vapeur face à la Macédoine du Nord grâce à un but tardif de Viktor Tsygankov sur un service du Blue Mykhaylo Mudryk. A commencer par l’Angleterre, en déplacement à Malte pour le groupe C. Les Three Lions ne faisaient qu’une bouchée des Chevaliers de St Jean, notamment grâce à des penalties de Karry Kane et Callum Wilson.

La Grèce gagne avant son déplacement au Stade de France

Pour l’autre rencontre du groupe B, en plus des Bleus, la Grèce allait chercher un succès important face à la République d’Irlande à domicile. En effet, les hommes de Gustavo Poyet ouvraient d’abord la marque grâce à l’attaquant de Basaksehir Anastásios Bakasétas dans le premier quart d’heure. Malgré l’égalisation de Nathan Collins, les Bleu et Blanc s’imposaient grâce au but Georgios Masouras après la pause, pour permettre à sa sélection de rester à trois points de l’EdF.

Pour finir le point sur les autres pelouses du Vieux Continent, le Danemark allait chercher un succès compliqué à domicile face à l’Irlande du Nord, grâce au seul but de la rencontre signé Jonas Wind dans une poule H, où le Kazakhstan s’imposait facilement face à Saint-Marin. La Suisse continuait son sans-faute en prenant les trois points en Andorre, tandis que la Roumanie ne prenait qu’une unité en Kosovo.

Les résultats complets de la soirée

Finlande 2-0 Slovénie : Pohjanpalo (13e), Antman (64e)

Andorre 1-2 Suisse : Vieira (67e) / Freuler (7e), Amdouni (32e)

Biélorussie 1-2 Israël : Ebong (16e) / Weissman (pen 85e), Gloukh (90+2e)

Danemark 1-0 Irlande du Nord : Wind (47e)

Grèce 2-1 Irlande : Bakasetas (15e), Masouras (49e) / Collins (27e)

Kosovo 0-0 Roumanie

Lettonie 2-3 Turquie : Emsis (51e), Tobers (90+4e) / Bardakci (22e), Under (61e), Kahveci (90+6e)

Macédoine du Nord 2-3 Ukraine : Bardhi (31e), Elmas (39e) / Zabarnyi (62e), Konoplya (68e), Tsygankov (83e)

Malte 0-4 Angleterre : Apap (csc 8e), Alexander-Arnold (28e), Kane (pen 31e), Wilson (pen 82e)

Pays de Galles 2-4 Arménie : James (10e), Wilson (73e) / Zelarayan (19e, 75e), Ranos (30e, 66e)

Saint-Marin 0-3 Kazakhstan : Vorogovskyi (37e), Tagybergen (pen 64e), Zaynutdinov (90+5e)