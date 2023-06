Qualifs Euro 2024 : la Finlande maîtrise la Slovénie et prend provisoirement la tête du groupe H

Pour le premier match de la rencontre de la troisième journée des éliminatoires du Championnat d’Europe 2024, prévu l’été prochain en Allemagne, la Finlande recevait la Slovénie dans le groupe H à 18 heures. Les Hiboux Grands-Ducs s’adjugeaient un succès important devant son public (2-0).

La suite après cette publicité

Le sélectionneur scandinave Markku Kanerva pouvait remercier son attaquant Teemu Pukki, auteur de deux passes décisives sur les réalisations signées Joel Pohjanpalo (13e) et Oliver Antman (64e). Avec ces trois points, les Bleu et Blanc prennent provisoirement la tête de la poule H, avant les matches de leurs poursuivants (Kazakhstan, Irlande du Nord et Danemark).

À lire

La France domine tranquillement Gibraltar