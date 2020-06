Troyes : ça se bouscule pour Kiki Kouyaté !

A partir de lundi, le mercato franco-français va débuter. Et le Racing Club de Lens, promu en Ligue 1 Conforama, compte bien se renforcer. Les Nordistes ciblent notamment Boubakar Kouyaté, dit "Kiki" Kouyaté, défenseur de l'Estac (23 ans, 19 matches cette saison). Mais l'écurie française devra vite régler ce dossier car plusieurs concurrents étrangers sont sur les rangs.

En effet, nos confrères de France Football révèlent ce vendredi que Schalke 04 et l'Eintracht Francfort se sont renseignés à son sujet. En Ecosse aussi sa cote est plus haut puisque les Rangers comme le Celtic Glasgow apprécient son profil. FF précise toutefois que le Royaume-Uni est une destination compliquée à l'heure actuelle pour le joueur malien, qui rêve de Premier League, car il ne possède pas tous les critères pour obtenir un permis de travail obligatoire en temps qu'extra-communautaire. Le mercato ne fait que commencer pour Kouyaté et Troyes, qui espère récolter 5 M€ dans la transaction.