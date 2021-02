OL : Garcia fait le point sur le groupe avant l’Olympico

À deux jours du choc de la 27ème journée opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome, Rudi Garcia a fait le point sur le groupe de l’OL et toutes les forces (ou presque) semblent disponibles pour le match.

«Marcelo s'est entraîné normalement aujourd’hui. On pense qu'il devrait pouvoir être dans le groupe. L’entraînement de demain lèvera les derniers doutes. Tout le monde devrait être opérationnel. C'est une affiche à ne pas manquer dimanche. On connaît notre calendrier. On va avoir 3 matchs assez proche la semaine prochaine. Je veux que mon équipe soit au meilleur niveau dimanche», a-t-il expliqué à la presse. Pour rappel, le défenseur central brésilien avait loupé le dernier match face à Brest vendredi dernier.