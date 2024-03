La réponse musclée du FC Barcelone au PSG pour Lamine Yamal

C’est une petite bombe lâchée par la presse ibérique samedi. Le Paris Saint-Germain aurait ainsi fait une proposition de 200 millions d’euros au FC Barcelone pour tenter de s’offrir les services de Lamine Yamal. La pépite de La Masia viendrait ainsi prendre la relève de Kylian Mbappé, qui partira bien au Real Madrid en fin de saison. Jorge Mendes, l’agent du jeune international espagnol, se serait même déplacé jusqu’à Barcelone pour discuter de cette proposition parisienne avec Joan Laporta, président de l’écurie catalane. Même si, selon nos informations, aucune offre n’a encore réellement été formulée.

Comme l’indiquent divers médias comme Sport ou AS ce dimanche, les Parisiens veulent notamment profiter de la situation financière très tendue de leurs homologues barcelonais pour s’offrir Yamal à prix (très) relativement raisonnable. Seulement, comme l’explique la presse espagnole, la réponse du FC Barcelone a été très claire : non. Le Barça n’a aucune intention de se séparer de Yamal et ne négociera pas avec Paris.

Yamal, c’est très très cher

Et ce, même si une telle vente pourrait presque servir à remettre le club dans le vert financièrement. Les médias ibériques nous rappellent que dans ce dossier, et contrairement à l’affaire Neymar à l’époque, le Barça est plutôt en position de force. Effectivement, le jeune ailier a récemment prolongé son contrat avec une clause libératoire d’un milliard d’euros. C’est donc le montant que devrait débourser le PSG pour le recruter. Et comme le précise AS, les Parisiens n’ont logiquement aucune intention de mettre autant d’argent sur la table.

Le joueur de 16 ans, comme d’autres éléments très prometteurs du club comme Gavi et Ronald Araujo, a justement vu sa clause libératoire être fixée si haut pour éviter de nouveaux cas Neymar. Et s’il y a bien un joueur qui est considéré comme intransférable actuellement, c’est bien lui. Le FC Barcelone le considère comme son franchise player et veut construire autour de lui. Le PSG va devoir se tourner vers d’autres pistes…

