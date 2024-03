Le PSG offre 200 millions d’euros au Barça pour Lamine Yamal !

«Tôt ou tard, il faudra jouer sans lui». Voici ce que déclarait récemment Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, pour justifier sa gestion du cas Mbappé. Remplaçant à Nantes puis remplacé contre Rennes et face à Monaco, le champion du monde 2018 va, en effet, quitter le club de la capitale en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. Orphelin de sa star, le champion de France en titre, solide leader de Ligue 1 avant d’accueillir le Stade de Reims, se doit donc d’envisager le futur différemment. Dans cette optique, Marca lâche une bombe ce samedi matin.

Dans la continuité des nombreuses pistes évoquées (Victor Osimhen, Rafael Leao, Bernardo Silva…) pour pallier le départ de l’ancien Monégasque, le quotidien espagnol affirme que la direction parisienne a un nouvel objectif en tête pour réduire, au maximum, les dégâts causés par l’absence de Mbappé au sein du onze francilien. Son nom ? Lamine Yamal. Buteur contre Majorque, vendredi soir, et considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, celui qui compile 6 buts et 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison ne laisserait, en effet, pas insensible le PSG.

Un transfert historique pour oublier Mbappé ?

Mieux encore, le club de la capitale française serait prêt à débourser 200 millions d’euros pour s’offrir le jeune international espagnol (4 sélections, 2 buts). Un montant astronomique pour un joueur de 16 ans qui ferait de cette opération la deuxième plus élevée de l’histoire du football après les 222 millions d’euros lâchés par le PSG au Barça pour enrôler Neymar… Marca précise, à ce titre, que le club catalan est déjà au courant de l’intérêt parisien pour sa pépite et du montant que la direction francilienne serait prête à offrir. Dans cette optique, Jorge Mendes s’est rendu à Barcelone cette semaine pour rencontrer Joan Laporta, le boss des Blaugranas.

Reste désormais à savoir ce que les Culers décideront de faire face à une telle offensive. Sur ce point, le média espagnol est également très clair : le Barça ne lâchera pas Lamine Yamal. Aujourd’hui âgé de 16 ans, le natif d’Esplugues de Llobregat est considéré comme la plus grande valeur que La Masia ait générée depuis Lionel Messi. Titulaire chez les Blaugranas, l’ailier droit n’en finit plus de briller et sa nouvelle performance contre Majorque, vendredi soir, confirme son impressionnante prise de pouvoir. Pour le PSG, la donne sera donc loin d’être simple mais Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes ne devraient pas abandonner si facilement le dossier, qui plus est après avoir appris le départ de Kylian Mbappé.