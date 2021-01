OL-Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais sort ses habits de leader ce soir (21h) au Groupama Stadium, contre le Racing Club de Lens. Passés devant Lille lors de la dernière journée avant la trêve de Noël, les Gones doivent désormais assumer leur statut face à la très bonne surprise du championnat de France de Ligue 1 cette saison, le Racing Club de Lens.

Promus, les Nordistes réalisent une superbe première partie de saison et pointent en 7e position, loin du danger de la zone rouge. Un succès ce soir pourrait même les faire grimper dans le Top 5. Et c'est envisageable puisque le RCL a battu le PSG et s'est aussi imposé à Monaco et à Rennes. Mais ce soir c'est un OL invaincu depuis le 15 septembre 2020 qui se dresse devant les hommes de Franck Haise. Gros morceau en perspective donc !