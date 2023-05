Honduras U20 - France U20 : les compositions sont là

Troisième et dernier match de phase de poules dans cette Coupe du monde U20 pour la France. Dans l’obligation de gagner, les Bleuets jouent leur avenir face à l’Honduras. Pour ce faire, le sélectionneur Landry Chauvin opte pour un 4-3-3 où Thimothée Lo-Tutala officie dans les cages derrière Brayann Pereira, Ousmane Camara, Felix Nzouango et Jordan Semedo Varela. Soungoutou Magassa est épaulé dans l’entrejeu par Etienne Camara et Martin Adeline. Devant, on retrouve Alan Virginus, Sékou Lega et Antoine Joujou en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Honduras mise sur un 4-5-1 où Juergen Garcia officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Felix Garcia, Anfronit Tatum , Geremy Rodas et Darlin Mencia. Dans l’entrejeu, on retrouve, Tomas Sorto, Isaac Castillo et Odin Ramos. En pointe, Daniel Carter peut compter sur l’apport de Exon Arzu et Jefryn Macias sur les ailes.

À lire

Suivez la rencontre Honduras U20-France U20 en direct commenté

Les compositions

Honduras U20 : J. Garcia - F. Garcia, Tatum, Rodas, Mencia - Arzu, Sorto, Diaz, Ramos, Macias - Carter

La suite après cette publicité

France U20 : Lo-Tutala - Pereira, O. Camara, Nzouango, Semedo Varela - E. Camara, Magassa, Adeline - Virginius, Lega, Joujou