Sénégal - Côte d’Ivoire: les compositions officielles

Une finale avant la finale ! Le Sénégal, tenant du titre de la CAN, affronte la Cöte d’Ivoire en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (CAN) au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro lundi 29 janvier. Les Lions de la Téranga sont les grands favoris de ce choc mais les champions en titre devront faire très attention face aux Éléphants revanchards. Les Ivoiriens ont subi une grosse défaite à domicile face à la Guinée Équatoriale lors de la dernière journée de la phase de poule (4-0).

La suite après cette publicité

Le Sénégal s’organise en 3-4-3 avec Mendy qui officie comme dernier rempart. En défense on retrouve Niakhaté, Diallo, Koulibaly. Jakobs, Camara, Sarr et Diatta occupent le milieu de terrain. Et enfin, Mané, H.Diallo et I.Sarr vont animer l’attaque sénégalaise.

La Côte d’Ivoire s’articule en 4-3-3 avec Fofana aux cages. En défense on retrouve Konan, Ndicka, Kossounou et Aurier. Seko, Seri et Sangaré occupent le milieu de terrain. Gradel, Krasso et Diakité animeront l’attaque des Éléphants.

La suite après cette publicité

Sénégal: Mendy - Niakhaté, Diallo, Koulibaly - Jakobs, Camara, Sarr, Diatta - Mané, H.Diallo, I.Sarr

Côte d’Ivoire: Fofana - Konan, Ndicka, Kossounou, Aurier - Seko, Seri, Sangaré - Gradel, Krasso, Diakité