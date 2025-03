OL : les réserves contre Thiago Almada rejetées

À l’issue du match entre l’OL et Brest, le dirigeant rhodanien Laurent Prud’homme avait poussé un coup de gueule contre les équipes ayant déposé une réserve contre Thiago Almada. «Au début ça nous amusait. On a eu la surprise aujourd’hui que Brest pose également une réserve. On a eu Toulouse, Reims, Marseille a écrit une lettre, Paris et Brest. Juste avant le début de la rencontre, Grégory Lorenzi, le directeur sportif, est venu, très gêné. Il m’a dit 'je suis sincèrement désolé, on n’a pas d’autres choix. On a reçu un coup de fil de Reims qui nous a expliqué comment déposer une réserve’. On se rend compte qu’il y a un tuto pour déposer une réserve contre Thiago Almada. Le texte est toujours le même. Je trouve ça un peu triste.»

Pour rappel, l’Argentin a été prêté gratuitement par Botafogo cet hiver, et ce, alors que l’OL est interdit de recrutement. Une arrivée rendue possible grâce au règlement qui autorise un club interdit de recrutement à négocier un prêt gratuit à condition qu’il remplace un joueur parti. RMC Sport nous révèle d’ailleurs que les premières réserves (Toulouse et Reims) ont été rejetées par la commission juridique de la LFP. Le média ajoute que le reste des réserves enregistrées devaient connaître le même sort. Néanmoins, certains clubs ne découragent pas puisque le TFC et Reims ont fait appel de ces décisions devant la commission paritaire d’appel.