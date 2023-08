Al Ittihad, Arabie saoudite : la première soirée frustrante de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema était très attendu ce samedi soir. Après des débuts excellents sous ses nouvelles couleurs (3 buts en 3 matches), le Ballon d’Or 2022 devait assurer dans un match très particulier. Alors que son équipe dispute actuellement la Coupe Arabe des Clubs Champions, il devait aider l’équipe à passer les quarts de finale de la compétition face un adversaire important : Al-Hilal. Un match entre deux rivaux qui ont transformé ce mercato d’été. Surtout, cette rencontre était l’occasion pour KB9 de se confronter à une adversité plus relevé avec notamment Kalidou Koulibaly, Milinkovic-Savic ou encore Ruben Neves et Malcom.

Mais dans ce match, rien ne s’est passé comme prévu pour les Jaune et Noir. Et le Français a assisté, impuissant, à la domination du rival. D’abord sur le premier but sur corner d’Al-Hilal, c’est lui qui se fait dominer au duel par Milinkovic-Savic. Largement au dessus, le Serbe n’a eu qu’à placer sa tête pour donner l’avantage à son équipe. Par la suite, Benzema a bien tenté d’aider son équipe à revenir, mais il a semblé trop court dans ce match, trop seul, trop peu accompagné offensivement.

Une élimination qui fait mal

Et comme si cela ne suffisait pas, pour ponctuer une soirée très frustrante, alors que son équipe poussait pour revenir dans la rencontre, Karim Benzema a eu l’occasion de réduire l’écart alors que Malcom venait de marquer le but du break pour Al-Hilal. A la 78e minute, il se chargeait d’un penalty pour relancer ses partenaires. Mais son tir venait heurter le poteau et condamner son équipe à l’élimination. Un résultat décevant pour Al-Ittihad qui espérait bien remporter cette compétition, surtout face à un concurrent direct.

Et la peine des dirigeants saoudiens pourraient être encore accrue si dans l’autre moitié de tableau, le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Seko Fofana parvenait à sortir le Raja Casablanca pour se qualifier pour les demi-finale. Cet échec passerait encore plus mal. Et même si Karim Benzema n’est pas le seul responsable de ce premier couac, aux yeux des supporters et du club, au vu des investissements sur le joueur, cela ressemble à un premier raté de la part du Français.