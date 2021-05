Trabzonspor dévoile ses maillots pour la saison 2021-2022

Alors que Gervinho vient tout juste de signer à Trabzonspor, l'équipementier Macron dévoile les nouveaux maillots du club turc en vue de la saison prochaine.

La marque italienne a succédé à Nike lors de la saison 2018-2019 pour fournir les équipements du club qui vient de finir 4ème de la Süper Lig derrière le Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe. Après avoir apporté un design qui s'éloignait de l'ADN du club sur le maillot domicile de la saison 2019-2020, Macron est revenu avec une tunique plus classique lors de la dernière campagne et continue sur cette voie pour la saison prochaine.

Le maillot domicile

Si le bleu et le rouge bordeaux sont les couleurs historiques du club fondé en 1967 par la fusion de plusieurs clubs locaux, des bandes verticales se distinguent aussi presque chaque année depuis la saison 1994-1995. La largeur de ces bandes varie selon les saisons mais elles sont généralement égales. Sur cette nouvelle tunique, elles sont assez fines et sont accompagnées d'une touche de blanc sur le logo de l'équipementier de Bologne et le sponsor maillot « Vestel ». On notera la grande première du col polo bicolore.

Le maillot extérieur

Comme pour de nombreux clubs, les couleurs et le design du maillot extérieur de Trabzonspor varient selon les saisons. Après avoir dévoilé un maillot blanc très simple pour le dernier exercice, la marque italienne présente un maillot bleu turquoise comme Puma et Nike avaient pu le faire pour le club turc lors des saisons 2006-2007 et 2008-2009. Sur cette seconde tunique qui pourrait s'apparenter à celle de la Lazio Rome, on retrouve une large bande horizontale blanche qui part des manches et qui se sépare en deux parties au niveau du centre du maillot. Le rouge bordeaux est également présent au niveau des logos et du col polo dominé par le blanc.

Le troisième maillot

Comme à son habitude, Macron dévoile un troisième maillot plutôt sombre pour le club de Trabzon. Après avoir dévoilé un maillot gris rempli de motifs accompagnés d'une touche de bleu turquoise pour la saison 2020-2021, l'équipementier italien dévoile cette fois un maillot bleu marine avec un col polo rouge, des logos bleu turquoise et les sponsors en blanc. On retrouve également un graphique ton sur ton à l'avant du maillot. Cette troisième tenue est complétée par des chaussettes et un short bleu marine.