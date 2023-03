Trois clubs s’arrachent Enzo Le Fée

La suite après cette publicité

Souvent décrié comme l’un des meilleurs espoirs du FC Lorient, Enzo Le Fée avait toujours juré fidélité au club breton. Mais aujourd’hui, à 23 ans, l’international Espoirs tricolore (9 sélections, 3 buts) s’est décidé à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Interrogé hier dans le Télégramme, le Merlu a annoncé qu’il voulait quitter le FCL à l’issue de la saison.

«Oui, c’est le moment pour moi de partir. (…) J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat».

Le BVB, Leverkusen et Francfort séduits

Avec un joueur-clé libre de tout contrat jusqu’en 2024, Lorient sait qu’un transfert sera obligatoire pour récupérer de l’argent. Mais les Merlus ne comptent pas brader leur numéro 10 pour autant. Selon nos informations, l’actuel neuvième du classement de Ligue 1 réclame entre 25 M€ et 30 M€ pour son joueur.

En termes de courtisans, il y a du monde. Surtout en Allemagne. Nous pouvons vous confirmer que le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, et l’Eintracht Francfort, trois clubs très friands de jeunes talents français, sont intéressés. Des premiers rendez-vous ont eu lieu et l’entourage de Le Fée a également été contacté. Reste maintenant à savoir si les prétendants du Français accèderont ou non aux exigences lorientaises.