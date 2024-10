PSG - Strasbourg : les notes du match

Devancé par Monaco au classement, le Paris Saint-Germain n’avait pas le droit à l’erreur ce soir contre Strasbourg. Avec les titularisations d’entrée de jeu de Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, ou encore de Bradley Barcola, Luis Enrique avait misé la carte de la jeunesse pour cette 8e journée de Ligue 1. La première grosse action de la partie a été en faveur du club de la capitale.

Le milieu de terrain parisien Senny Mayulu (18 ans), qui progressait dans l’axe, a réussi à frapper du gauche au sol de 25 mètres. Son ballon est finalement allé heurter le montant gauche de Petrovic (12e). Il ne fallait cependant pas beaucoup de temps au jeune joueur pour ajuster sa mire. À la 18e minute, grâce à une belle passe de Bradley Barcola, Mayulu a frappé depuis la surface dans la gauche du but et a ouvert le score (1-0).

Barcola a changé le match

Au retour des vestiaires, Paris a réussi à rapidement doubler la mise, grâce à un Marco Asensio bien inspiré (47e, 2-0). La réduction de l’écart de l’ancien Parisien, Sekou Mara, à l’heure de jeu (58e, 2-1), ne sera cependant pas suffisante pour relancer le match des Strasbourgeois. Après un pénalty non accordé par l’arbitre, Bradley Barcola a réussi à faire prendre le large à son équipe. Sur une superbe passe à ras de terre de Willian Pacho, l’ancien Lyonnais envoyait une frappe magnifique qui a touché le montant et a terminé dans le coin droit du but (66e, 3-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 8 17 6 2 0 25 8 7 Strasbourg 10 8 0 2 4 2 16 16

En fin de rencontre, Kang-In Lee a alourdi le score (90e, 4-1), grâce à un beau travail de Joao Neves, meilleur passeur du club (5 assists). Dans les arrêts de jeu, le PSG confirmait finalement sa fébrilité sur les coups de pied arrêtés, en subissant une nouvelle réduction de l’écart (93e, 4-2), cette fois-ci par Daouda Diongue. Grâce à son succès du soir, Paris reprend l’avantage sur l’ASM. Le club francilien s’accorde ainsi la première place du Championnat à la différence de buts (20 points). De son côté, Strasbourg pointe à la 7e place avec 10 points à l’issue de la journée.

L’homme du match : - Mayulu (8) : pour sa première titularisation au Parc des Princes, le titi parisien pouvait difficilement rêver mieux. Très actif, très remuant, il a fait énormément de bien par ses orientations, ses compensations, ses récupérations, mais aussi ses projections, à l’image de son superbe but du gauche sous la barre. Plein de personnalité, il aurait même pu finir la rencontre avec quatre buts dans la besace, d’abord avec sa frappe sur le poteau, ensuite sur son face-à-face malheureusement manqué du pied droit, et encore avec cette frappe miraculeusement repoussée par Petrovic après une énième projection. Il est aussi proche d’être passeur décisif pour Barcola (57e). Ce soir, le milieu de 18 ans a tout simplement donné envie d’être revu. Remplacé par Ruiz (67e), relativement discret, et battu au duel sur le deuxième but de Strasbourg.

PSG

- Donnarumma (7) : vigilant devant cette tête contrée de Sylla (5e), il l’est à nouveau sur une tentative lointaine d’Emegha même s’il n’est pas loin de la vilaine erreur de main (10e). Sur ses sorties et ses lectures, même loin de son but, il a en revanche diffusé une vraie sensation de tranquillité, ce qui n’avait pas toujours été le cas avant ce soir. Il se détend bien sur cette frappe croisée de Moreira, et reste difficilement condamnable sur le but de Mara, où il est abandonné par sa défense (58e). Même son de cloche comme sur le second, où sa défense est dominée dans les airs, sur corner.

- Zaïre-Emery (5,5) : on pouvait se demander si ce repositionnement comme latéral droit était vraiment rendre service à ses qualités, mais l’international français a finalement plus été utilisé comme un électron libre. Pour autant, il est resté assez neutre avec ballon, et a manqué d’influence dans le jeu de position de son équipe. De l’activité, mais trop peu de productivité, alors que dans ce match ouvert aux courants d’air, il s’est souvent retrouvé en position de centrer. Malheureusement pour Paris, il a souvent servi du réchauffé, et ses centres ont rarement trouvé un prolongement.

- Skriniar (6) : un match globalement maîtrisé. Si Paris a souffert dans les premières minutes de la rencontre, le Slovaque, lui, ne s’est jamais affolé. Il a généralement eu un temps d’avance sur ses adversaires directs grâce à sa lecture du jeu, et a fait subir sa loi à Emegha dans le duel. Sur ses relances en revanche, les supporters parisiens ont probablement dû retenir leur souffle. En seconde période, il doit être plus saignant sur cette percée Moreira (54e), mais pour le reste, il a rarement été mis en difficulté. Une faute en retard sur Moreira, qui lui vaut un avertissement tout de même (90+6e).

- Pacho (7) : c’est devenu une norme depuis plus d’un mois. Ce soir, l’Equatorien a répondu au défi physique imposé par Strasbourg, et il a encore été le meilleur défenseur de son équipe. Excepté son erreur d’appréciation sur le premier but adverse, où il doit intervenir plus méchamment, il a régné en maître dans les duels, au sol, et dans les airs. Une maîtrise de la profondeur très juste, un sens du placement aiguisé, mais encore un manque d’habileté criant à la relance. Sinon, il a encore diffusé une sensation de puissance assez exceptionnelle.

- Beraldo (5) : à ce poste de latéral gauche qui ne lui colle décidément pas à la peau, le Brésilien a globalement rempli le contrat. En première période, il n’a jamais cherché à s’affranchir de ses tâches défensives, mais s’est attelé à cadrer Bakwa, ce qu’il a plutôt bien fait. On l’a en revanche vu débouler dans son couloir dès le retour des vestiaires, et c’est d’ailleurs son centre qui est à l’origine du second but parisien (47e). Concernant le premier but strasbourgeois, il est par contre sur la photo de famille lorsqu’il se fait déposer par Bakwa après s’être jeté naïvement. Mais difficile de résumer son match à ce petit moment d’égarement.

- Mayulu (8) : voir ci-dessus

- Vitinha (5,5) : une prestation assez frustrante. Ce soir, il a soufflé le chaud et le froid. S’il a touché énormément de ballons, le Portugais n’en a pas toujours fait grand-chose. Quelques décalages créés, comme sur cette frappe de Mayulu sur le poteau, ou encore ce centre, toujours pour Mayulu (49e), mais des prises de décision parfois aléatoires comme ce trois contre deux mal négocié. Il aurait parfois pu prendre plus de risques avec ballon, mais s’est surtout contenté de réguler le jeu dans la salle des commandes. Un match correct.

- Neves (6,5) : l’international portugais n’a pas livré sa meilleure prestation sous le maillot parisien, mais a su se remettre à l’endroit en seconde période. Coupable de plusieurs maladresses techniques en début de match, parfois même proches de son but, il est finalement monté en puissance au fil de la rencontre. Des récupérations, des compensations, et quelques inspirations qui n’étaient pas sans rappeler un certain Marco Verratti par séquences. En fin de rencontre, le meilleur passeur de L1 s’est même offert sa 6e offrande pour Lee.

- Asensio (4) : titulaire pour la première fois depuis sa sortie sur blessure contre Gérone il y a un mois, l’Espagnol a marqué en flairant le mauvais renvoi de Petkovic (47e), mais ce but ne dit pas tout de sa prestation assez moyenne. S’il a montré de la volonté - ce qui n’est pas bon signe en général lorsqu’il est l’heure de faire des compliments - il a trop peu pesé. Ce soir, l’ancien Madrilène n’a été qu’un danger très relatif, et il s’est rarement érigé comme un relais technique fiable pour Barcola et Doué, à l’exception de ses rares orientations en pivot. Remplacé par Lee (58e), encore une fois intéressant dans ce registre entre les lignes. Il est d’ailleurs récompensé par ce but après un bon travail de Mbaye, puis de Neves (90e)

- Doué (5,5) : aligné comme ailier droit, l’ancien Rennais a eu du déchet même si, à l’image de Dembélé, c’est son jeu de provocation qui le demandera éternellement. Il doit en revanche être plus tueur d’entrée avec ce face-à-face sur lequel il tarde trop avant de prendre une décision (7e). Ce dont on ne pourra pas lui faire grief en revanche, c’est d’avoir tenté de mettre un peu de vie, que ce soit par le dribble, le centre, ou la passe, même s’il n’a pas toujours montré d’affinité technique avec ses partenaires. Il est quand même auteur d’un bon centre pour Mayulu (57e), et est directement impliqué sur le but d’Asensio grâce à sa reprise de volée repoussée par Petrovic (47e). Il est passé à l’as en seconde mi-temps.

- Barcola (7,5) : les frissons sont systématiquement venus de ses pieds. Par ses changements de rythme et ses changements de direction, l’ancien Lyonnais a fait vivre un supplice à Senaya, puis à Sow, sur le côté. Proche d’être passeur décisif pour Doué (7e), il l’est en revanche pour Mayulu (18e), après un service parfaitement dosé dans le dos de la défense strasbourgeoise. Souvent victime des prises à deux des Strasbourgeois, il a quand même réussi à emballer le Parc sur de nombreuses séquences par ses dribbles et ses provocations, puis est encore monté en puissance au retour des vestiaires. Il se voit refuser un penalty après un superbe relais avec Lee, mais marque dans le prolongement de l’action en éliminant avec facilité Sow, et en déclenchant une belle reprise de volée. De quoi conforter plus que jamais sa place de meilleur buteur du championnat, avec 7 réalisations. Remplacé par Mbaye (82e), à l’origine du but de Lee avec un bon décalage pour Neves.

Strasbourg

- Petrović (4,5) : le Serbe a sûrement connu de meilleures soirées dans sa carrière. Sauvé par son poteau sur la frappe de Mayulu (12e), il est battu par le milieu offensif formé au PSG (18e). Il répond présent ensuite sur la frappe légèrement contrée d’Asensio (21e). Il capte ensuite la tentative de Barcola. Battu par Asensio (47e), après avoir arrêté la frappe de Doué, il arrête la nouvelle tentative de Mayulu (50e). Du pied gauche, il empêche Barcola d’inscrire le troisième but du PSG (56e)… avant de s’incliner face au meilleur buteur de Ligue 1 (66e). Sa soirée se conclut par le but de Lee (90e).

- Senaya (3,5) : pour sa première titularisation de la saison, le latéral droit de 23 ans a connu une soirée difficile face à Bradley Barcola. Sur l’un de ses premiers duels contre l’international français, il retient son maillot, concédant ainsi un carton jaune assez tôt dans la rencontre (10e). Sur l’ouverture du score, il ne voit pas partir Mayulu dans son dos (18e). Proche de se faire subtiliser le ballon par Barcola dans la surface (29e), Senaya a été perturbé par les accélérations et les dribbles de l’ancien Lyonnais. Remplacé par Saïdou Sow (46e). D’entrée, le défenseur guinéen (3) n’est pas assez tranchant sur Doué au départ du deuxième but parisien (47e). Sur le troisième but parisien, il manque son intervention face à Barcola, encore (67e). Deux minutes plus tard, il marque contre son camp, mais la VAR annule ce but suite à une position de hors-jeu de Warren Zaïre-Emery (69e). Il écope un jaune pour une faute sur Doué (70e).

- Sylla (4) : attentif sur les pénétrations des offensifs dans la surface strasbourgeoise dans les 45 premières minutes, il a été plus en difficulté sur les décrochages d’Asensio. Si dans les airs, il a fait parler sa taille - 1,88m - pour soulager Strasbourg, avec les pieds, il a été plus du mal. Sur le but de Lee (90e), il est auteur d’une mauvaise relance.

- Sarr (4) : auteur d’un retour in-extremis devant Désiré Doué (6e), il n’a pas toujours été prompt dans ses interventions. En seconde période, il prend le bouillon face aux accélérations de Bradley Barcola, comme sur le troisième but de l’équipe de Luis Enrique (65e).

- Moreira (5) : s’il n’a pas beaucoup pris son couloir en première mi-temps, il a pris plus de risques dans le second acte, pour mettre du danger dans la défense parisienne. Mais, le Portugais a également laissé beaucoup d’espace dans son dos, ce dont a profité Zaïre-Emery. Pour autant, il a été l’auteur d’un bon retour dans les pieds du Français (76e).

- Santos (5,5) : le Brésilien a été juste dans ses passes et dans ses déplacements pour apporter des solutions devant, comme sur cette frappe pas assez puissante (45e+1). Défensivement, il s’est également montré très propre, remportant dix de ses 11 duels. En seconde période, il a baissé en régime, comme une bonne partie de son équipe.

- Mwanga (3) : dans une position plus reculée, le joueur de 21 ans a été transparent durant cette rencontre. Dans les deux périodes, il a été souvent en retard dans ses interventions et a trainé pour revenir défendre. Remplacé par Félix Lemaréchal (75e).

- Diarra (4,5) : généreux dans l’effort à la perte du ballon (9 récupérations), le capitaine strasbourgeois n’a pas beaucoup existé devant, lui qui excelle souvent dans la progression du ballon. En seconde période, il n’a pas presque pas vu le jour comme le reste de son équipe face à la domination parisienne.

- Bakwa (4) : habituellement, il percute et provoque sur son côté droit et revient sur son pied gauche pour centrer, tirer. Mais sur le premier acte, il n’a fait aucune de ces choses-là, la faute à Lucas Berlado et, éventuellement, à son coach qui semblait lui avoir demandé de rester derrière pour aider son latéral droit à défendre contre Barcola. Une tactique qui n’aura pas payé. Touché, il sort à dix minutes de la fin. Remplacé par Abdou Ouattara (80e), 18 ans, qui disputait ses premières minutes en Ligue 1.

- Emegha (3) : excepté sa frappe enroulée captée par Donnarumma (10e), l’avant-centre d’1,95m n’a pas rendu la soirée difficile à la charnière centrale du PSG, Willan Pacho et à Milan Skriniar. Touché à la cheville et au genou durant la première période, il ne débute pas le second acte et reviendra sur le banc strasbourgeois avec des béquilles. Remplacé par Sékou Mara (46e). Le joueur passé par le centre de formation du PSG (6) a inscrit son premier but sous les couleurs alsaciennes, en passant devant Pacho (58e) et en ajustant Donnarumma (58e). De la tête, il délivre une passe décisive pour Diongu dans le temps additionnel (90e+2).

- Nanasi (4) : le Suédois n’a pas été en vue durant les 45 premières minutes. Très peu trouvé, que ce soit sur l’aile gauche ou à l’intérieur, il n’a pas posé de problèmes à la défense parisienne. En seconde période, il n’a pas fait la moindre différence et a multiplié les pertes de balle (12). Remplacé par Pape Diong (87e). Le Sénégalais de 18 ans a inscrit son premier but en championnat en toute fin de rencontre.