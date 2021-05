adidas dévoile une collection de maillots des plus grandes villes

À quelques semaines d'un été chargé en football avec la Copa America et l'Euro, adidas présente une collection de maillots City mettant en avant quelques une des plus grandes villes du monde.

Bien que la marque allemande n'ait pas les licences de certaines sélections nationales comme la France, qui est équipée par Nike par exemple, rien ne l'empêche de rendre hommage aux grandes villes de ces pays à travers des maillots qui pourraient facilement s'apparenter à des maillots officiels.

Sans aucune contrainte pour la conception de ces tenues, adidas dévoile des maillots au look rétro avec un design fait de bandes verticales ton sur ton où se dressent les trois bandes de la marque allemande. À l'exception des maillots de Munich et de Rome, le design est le même sur chacun de ces maillots conçus dans une matière soyeuse à la fois terne et brillante.

Sur le maillot rendant hommage à la ville lumière, on retrouve un fond blanc avec une touche de bleu sur les numéros, le logo adidas et les manches. Il y a également une touche de rouge pour compléter les couleurs du drapeau français au niveau des épaules et sur le flocage du nom de la ville dans le dos. On notera une touche de doré avec la fleur de lys qui orne la poitrine. Le col est lui classique en V.

Pour rendre hommage à Copenhague, adidas a repris les deux couleurs du drapeau danois. On retrouve donc un fond rouge avec du blanc qui apparaît sur le logo de la marque aux trois bandes, les flocages ainsi que les bandes sur les épaules et les manches.

Le maillot City Rome s'apparente fortement aux maillots d'antan de la grande Squadra Azzura. On a donc logiquement un maillot bleu avec une touche de blanc au niveau du logo et des flocages mais aussi au niveau du bas des manches et du col. Comme le maillot Munich, c'est sur ce point que la tunique romaine diffère de tous les autres maillots de cette collection. Le drapeau italien est également présent au niveau du cœur.

Le maillot rendant hommage à Munich ressemble fortement au dernier maillot extérieur de la Mannschaft qui était lui aussi noir. On retrouve du blanc au niveau du col, des manches, des flocages ainsi que sur le logo et les bandes adidas. Une touche de doré s'ajoute à la tenue sur les manches, le col et l'aigle sur le blason.

Pour la tunique de Glasgow, on retrouve les couleurs classiques écossaises avec le bleu marine en fond et le blanc au niveau des flocages, du logo adidas et des bandes sur les épaules. On retrouve également du jaune et du rouge sur le logo, comme c'est le cas sur le fanion de l'équipe nationale.

Le maillot de Dublin est aux couleurs de l'Irlande. Sur un fond vert, une touche d'orange se glisse sur les épaules alors que le blanc est utilisé sur les flocages et le logo adidas. Au dos du maillot, ce n'est pas le nom de la ville qui est floqué mais un un village celtique présent avant la fondation de Dublin par les vikings au 9ème siècle.

La tunique rendant hommage à la capitale roumaine se présente dans les mêmes couleurs que le maillot de l'équipe nationale. Une touche de bleu et de rouge accompagnent le jaune sur sur les flocages, le logo de la marque aux trois bandes et les épaules. En plein centre du maillot, on retrouve le drapeau de la Roumanie.

Le maillot de Los Angeles se présente dans un design assez sobre loin des maillots flashy des équipes de la ville comme les Lakers en NBA. Pour accompagner le fond blanc, une touche de bleu marine et de bleu turquoise se présente au niveau des épaules, des flocages ainsi que sur les logos.

Pour le maillot de Baku, l'équipementier allemand ne s'est pas foulé et a repris le même code couleur que sur le maillot de Paris. Seule la touche de bleu turquoise sur l'épaule apporte une différence avec l'étoile en guise de logo inspirée de l'emblème national de l'Azerbaïdjan.

