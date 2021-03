adidas dévoile le maillot extérieur de l'Allemagne pour l'Euro 2020

Après avoir dévoilé le maillot extérieur de la Russie pour l'Euro et quelques maillots domicile comme celui de l'Argentine pour la Copa America 2021, adidas dévoile le maillot extérieur de la Mannschaft pour l'Euro 2020. Les allemands recevront l'équipe de France à l'Allianz Arena le 15 juin pour leur entrée dans la compétition.

Pour ce nouveau maillot extérieur de l'Allemagne, on retrouve du noir désormais classique. Là où il se différencie des derniers maillots noirs de la Mannschaft, c'est qu'il est full black puisque les logos et les bandes adidas sont également noirs. Au niveau des manches, on retrouve trois bandes superposées aux couleurs du drapeau allemand.

La Mannschaft pourrait porter cette nouvelle tunique dès jeudi soir face à l'Islande lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 !