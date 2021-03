adidas dévoile le nouveau maillot de l'Argentine

L'Argentine portera une nouvelle tunique à l'occasion de la Copa America 2021 qui débute le 12 juin. L'Argentine retrouvera d'ailleurs le Chili qui les a battu deux fois en finale en 2015 et 2016 dès la première journée des phases de poule.

Les couleurs historiques de l'Argentine sont évidemment toujours présente sur ce nouveau maillot bleu ciel et blanc. On retrouve le design classique des tuniques de l'Albiceleste avec les fameuses bandes verticales. Les bandes bleu ciel présentent toutefois un effet camouflage et demeurent plus fines par rapport au précédent maillot domicile des Argentins.

Le logo et les deux étoiles représentant les deux Coupes du Monde remportées en 1978 et 1986 sont dorés. Les flocages gardent eux aussi leur couleur historique et restent donc noir, tout comme le logo de l'équipementier allemand.

Ce nouveau maillot pourrait être porté par Lionel Messi et ses coéquipiers le 27 mars à l'occasion de la réception de l'Uruguay à Buenos Aires pour le compte de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 !