Nice-Versailles : les compositions officielles

Versailles, équipe pensionnaire de National 2, dispute ce soir un match pour l'histoire en affrontant l'OGC Nice à l’Allianz Riviera, dans le cadre d'une demi-finale de la Coupe de France. Privé d'Oussama Berkak (suspendu) et Mickaël Gnahoré (blessé), Youssef Chibhi aligne un système à trois derrière où l'on retrouve notamment Diego Michel, formé à Rennes, passé par le Red Star et fan de... L'AS Monaco.

Orphelin des suspendus Dante et Kluivert et des blessés Amavi et Atal, l'OGC Nice se présente avec ce qui ressemble à son équipe type. Andy Delort est associé à Amine Gouiri devant, tandis que l'ailier Calvin Stengs occupe le couloir gauche du 4-4-2 de Christophe Galtier.

Les compositions d'équipes :

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Rosario, Bard - Boudaoui, Lemina, Thuram, Stengs - Delort, Gouiri.

Versailles : Delaunay - De Gevigney, Akueson, Diouf - Pham Ba, Alledji, Vieira, M. Traoré - Diarrassouba - Michel, Djoco.