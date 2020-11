L'OL se moque des critiques

La suite après cette publicité

Cette victoire, l'Olympique Lyonnais l'apprécie. Pourtant, les hommes de Rudi Garcia ont souffert pour battre une équipe d'Angers combative, mais trop inoffensive en attaque. Vainqueurs 1 but à 0, les Rhodaniens ont fait le strict minimum. Un succès acquis grâce à une réalisation signée par Tino Kadewere. Un attaquant lyonnais qui marque dans une rencontre où les visiteurs n'ont pas tiré une seule fois au but en première période. Mais au final, l'OL s'en moque car c'est une place (provisoire) sur le podium qui est au rendez-vous. Sans oublier la poursuite d'une série d'invincibilité qui dure depuis huit matches en Ligue 1 désormais.

De quoi satisfaire Rudi Garcia. «Bien sûr que ça compte, on est à une place plus en rapport avec ce qu'on souhaite. Ce que j'apprécie c'est que quand on a l'opportunité d'obtenir quelque chose, un classement, en gagnant, on la saisit. Ce n'est pas notre meilleur match, on a vu des matches où on a eu énormément d'occasions et on n'a pas gagné. Ce soir, ça n'équilibre pas encore, mais il faut aussi savoir faire preuve d'efficacité. Il faudrait qu'on enchaîne contre Reims le prochain match et qu'on n'écoute pas ce qu'il va se dire surtout», a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de poursuivre.

L'OL enchaîne

«On est passé en cinq matches d'une équipe qui ne valait pas grand-chose à une équipe qui devrait finir première. On va garder les pieds sur terre, rester humbles. On a vu que c'était très difficile de gagner à Angers. Et ce sera très difficile de battre Reims et pourtant c'est ce qu'on voudra faire et on fera tout pour le faire». Egalement présent face aux médias, Jason Denayer savoure lui aussi cette place dans le trio de tête. Car après une saison 2019/2020 ponctuée par une septième place, les Gones se prouvent qu'ils ont les moyens de retrouver les sommets du championnat.

«Bien sûr que c'est significatif. C'est quelque chose qui est positif, qu'il faut prendre en compte, qui nous motive aussi. Pouvoir être sur le podium, c'est toujours bien, même si c'est peut-être pour un certain temps. On est sur la bonne voix et il faut continuer comme ça. C'est plus un message à nous-mêmes. Le fait qu'on a des qualités, on a su mettre tout en place pour prouver qu'on avait les capacités collectives et individuelles. C'est plus un message collectif, de motivation pour le groupe». Un bon point avant le choc du 13 décembre face au PSG.