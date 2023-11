OL-LOSC : la fierté de Tiago Santos après son but

Le LOSC a contrôlé facilement l’Olympique Lyonnais (0-2) ce dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium. L’arrière droit portugais, Tiago Santos, n’a pas caché sa fierté et sa joie après la rencontre au micro de Prime, lui qui a inscrit son premier but sous le maillot des Dogues mais également sa première réalisation dans sa jeune carrière professionnelle :

«On a fait un bon match. Il y a encore des choses qu’on doit améliorer, c’est encore le début du championnat. On est très content des trois points. C’est mon premier but en France et mon premier but dans ma carrière, j’espère que je vais continuer à aider l’équipe. Je ne sais pas, j’ai reçu le ballon, j’ai vu le but et j’ai frappé», a-t-il affirmé l’arrière lillois.