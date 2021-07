PSG : le match contre le Genoa annulé et remplacé par l'US Orléans

Changement de programme pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale vient d'annoncer que le match amical prévu ce samedi (19h) face au Genoa avait été annulé. Les Rouge et Bleu ont rapidement rebondi puisqu'ils affronteront à la place l'US Orléans, pensionnaire de N1 et qui a récemment participé au Challenge Emiliano Sala, au stade de la Source, le même même jour et au même horaire (ce samedi, 19h).

«Le Genoa CFC, qui devait affronter le Paris Saint-Germain en match de préparation ce samedi, a pris la décision d’annuler sa venue. Les Parisiens seront finalement opposés à l'US Orléans, demain à 19h au Stade de la Source», précise ce vendredi le PSG sur son compte Twitter. Le quatrième match de préparation des hommes de Mauricio Pochettino s'effectuera donc face à un adversaire d'un calibre inférieur.