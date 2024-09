PSG : Arnau Tenas a tout fait pour rester au Barça

Joueur du Paris Saint-Germain depuis un an et désormais numéro trois dans les buts derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, Arnau Tenas (23 ans) sort d’un titre de champion olympique avec l’Espagne l’été dernier. Le portier espagnol était l’invité de la Cadena Ser dans l’émission Què T’hi Jugues et il est revenu sur son départ du FC Barcelone pour la capitale française.

Arnau Tenas aurait été prêt à beaucoup de sacrifices pour rester en Catalogne. «Quand j’ai découvert que j’étais libre, j’ai eu une journée de merde. Je quitte le Barça car le club ne me propose aucun renouvellement. J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et je serais parti en prêt pour jouer», a-t-il déclaré.