Le Bayern Munich dévoile déjà son maillot de la saison 2020/2021

Alors que le Bayern Munich devrait très prochainement célébrer son 30e titre de champion d’Allemagne, son équipementier historique, adidas, a décidé de lancer d’ores et déjà le maillot qu’étrennera le club bavarois la saison prochaine. Il faut dire que les équipementiers ont l’habitude de dévoiler la future tenue d’un club avant la fin d’une saison en cours mais d'habitude, ils attendent la dernière journée de championnat pour le faire.

Sachant que le Bayern Munich, largement en tête du classement avec 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund, pourrait s’adjuger la Bundesliga dès son prochain match contre le Borussia Mönchengladbach, prévu ce samedi 13 juin à 18h30, adidas a décidé d’avancer légèrement la date initiale de sortie du nouveau maillot des Munichois probablement pour s’offrir une visibilité maximale.

Après des mois compliqués suite à la pandémie de coronavirus, cette stratégie fait donc sens pour rebooster les ventes de l’entreprise qui, pour rappel, a demandé et obtenu un prêt de l’état allemand de 3 milliards d’euros afin de faire face à ses difficultés financières. Et qui de mieux que l’équipe phare du championnat allemand pour lui permettre de se relancer ?

Un maillot sobre avec des bandes verticales ton sur ton

Le nouveau maillot du Bayern Munich, qui sera porté par Robert Lewandowski, Benjamin Pavard, Kingsley Coman & co principalement lors des matches se disputant à domicile, à l'Allianz Arena, est particulièrement sobre. On reste sur un maillot rouge avec le retour de fines bandes blanches sur le col V, l’extrémité des manches et les trois bandes placées sur les côtes. La grande nouveauté demeure le retour des bandes verticales mais celles-ci ne sont pas forcément visibles de loin puisqu’elles sont rouge foncé sur un fond rouge. Cet effet ton sur ton était d’ailleurs déjà de vigueur sur la tunique 2019/2020 des Bavarois. Un short rouge et des chaussettes rouges complètent cette nouvelle tenue du Bayern Munich, qui pourrait être portée dès samedi contre Mönchengladbach.