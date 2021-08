Pep Guardiola rend hommage à Gerd Müller

Décédé hier à l'âge de 75 ans, Gerd Müller est une nouvelle légende du football qui s'éteint. Ancienne gloire du Bayern Munich où il a inscrit 566 buts en 607 rencontres, l'attaquant qu'on surnommait "Der Bomber" a marqué plusieurs générations. Vainqueur de la coupe du monde 1974 avec la RFA, il a vu son record de but sur une saison de Bundesliga être battu la saison dernière par Robert Lewandowski.

«Une vraie légende, pas seulement pour le Bayern et l'Allemagne mais aussi pour le football. Le meilleur avant-centre de l'histoire. Mes condoléances à sa famille et amis ainsi qu'aux supporters du Bayern. C'était une personne incroyable et humble» a expliqué le coach espagnol qui a coaché le Bayern Munich entre 2013 et 2016 après avoir joué contre Tottenham (défaite 1-0).