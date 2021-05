BL : Robert Lewandowski dépasse Gerd Müller avec ses 41 buts

Il l'a fait ! Robert Lewandowski (32 ans) est officiellement devenu ce samedi l'unique meilleur buteur de Bundesliga sur une saison en inscrivant son 41ème but de cet exercice 2020-2021. Face à Augsbourg (5-2) et après avoir tenté sa chance à plusieurs reprises dans cette rencontre comptant pour la 34ème et dernière journée du championnat allemand, l'international polonais a fini par trouver la faille en suivant, comme il sait si bien le faire, un ballon repoussé par le gardien adverse après une frappe de Leroy Sané à l'entrée de la surface de réparation.

Grâce à ce but marqué dans les derniers instants de ce match (90e), Robert Lewandowski efface donc des tablettes le précédent record détenu par la légende allemande Gerd Müller (40 buts), qui avait réalisé cette performance en 1971-1972, lui aussi avec le club bavarois. A noter que le Polonais a décroché ce nouveau record en disputant seulement 29 rencontres de Bundesliga cette saison. Une performance qui restera à jamais gravée dans les anales outre-Rhin.