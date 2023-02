JT Foot Mercato : le monde du football rend hommage aux victimes des drames en Turquie et Syrie

Le séisme meurtrier en Syrie et en Turquie endeuille le monde du football !

La suite après cette publicité

Ce lundi à 4h17 du matin, un séisme de magnitude 7.8 a frappé le sud-est de la Turquie, près de la ville de Gaziantep, ainsi qu’une large partie du nord de la Syrie. Selon l’Afad, organisme officiel de secours turc, le bilan est actuellement de 3381 morts. Un bilan qui pourrait s’alourdir car de nombreuses personnes sont portées disparues. Parmi elles, des footballeurs professionnels. Christian Atsu est le plus connu d’entre eux, lui qui est passé par le FC Porto, Chelsea ou encore Newcastle. Porté disparu, le joueur d’Hatayspor a passé plusieurs heures sous les décombres avant d’être secouru et transporté à l’hôpital. Il a été blessé au pied droit et souffre de difficultés respiratoires d’après The Guardian..

Le directeur sportif Taner Savut est quant à lui toujours introuvable. Trois autres joueurs d’Hatayspor ont déjà été secourus. Un drame qui a évidemment touché de plein fouet les acteurs du ballon rond. Depuis lundi, les hommages se sont multipliés. Les acteurs du foot tentent d’apporter leur soutien, c’est le cas du défenseur turc Söyüncü et son club de Leicester qui se sont mobilisés pour offrir des fournitures aux victimes.

À lire

Turquie, séisme : Christian Atsu blessé mais… vivant

Carlo Ancelotti et le Real Madrid, bientôt la rupture !

Distancé de 8 points en championnat par le Barça et battu en Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid nage en pleine crise. Huit ans après avoir été limogé sans ménagement, Carlo Ancelotti pourrait revivre le même scénario. En effet selon le média espagnol Relevo, le coach italien a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. La confiance s’est cassée à tel point que son avenir est menacé. Le média assure que Carlo Ancelotti joue une partie de son avenir lors du Mondial des Clubs. Evidemment, le 1/8ème de finale de Ligue des Champions contre Liverpool vaudra aussi son pesant d’or. D’après la presse madrilène, pour relancer ses troupes, Carlo Ancelotti pourrait tenter d’opérer un changement tactique en passant du 4-3-3 à un 4-2-3-1. Bref, le coach de 63 ans pourrait être amené à revoir ses plans en cas de limogeage, lui qui avait confié souhaiter mettre un terme à sa carrière d’entraîneur une fois l’aventure Real Madrid terminée.

La suite après cette publicité

Les officiels du jour

Fin de l’aventure entre Jesse Marsh et Leeds. Le club anglais a annoncé dans un communiqué officiel la résiliation du contrat de l’entraîneur américain. Les dirigeants des Peacocks ont décidé de se séparer du tacticien de 49 ans après plusieurs mauvais résultats ces dernières semaines. 17e de Premier League, les Whites sont sur une triste série de sept matchs sans victoire. Alexander Frei au FC Bâle, c’est terminé. Le club suisse a annoncé la nouvelle dans un communiqué officiel ce mardi matin. La direction a expliqué cette décision en raison d’une évolution sportive décevante. Avec un bilan de cinq victoires, sept nuls et sept défaites, le coach de 43 ans n’a pas convaincu.