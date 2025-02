Copa del Rey : les affiches des demies sont connues

On connaît enfin les affiches des demi-finales de la Coupe du Roi. Le tirage avait lieu aujourd’hui et on aura donc un choc entre la Real Sociedad et le Real Madrid avec retour au Santiago Bernabéu, ainsi qu’une grosse confrontation entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, avec un deuxième match qui se jouera au Metropolitano.

Il y a donc la possibilité d’assister à un Clasico ou à un derby madrilène en finale de cette Copa del Rey. Les matchs aller se joueront lors de la dernière semaine de février, et les retours de disputeront lors de la première semaine du mois d’avril.