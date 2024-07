Qui pour tenter le pari Kylian Hazard, disponible pour 0€ ?

Chez les Hazard, le football est une affaire de famille. Il y a bien sûr Eden, qui a fait les beaux jours du LOSC et de Chelsea, ainsi que de la sélection belge. Le jeune retraité de 33 ans a eu l’occasion de représenter son pays avec son frère Thorgan (31 ans). Ce dernier, passé par le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, évolue actuellement à Anderlecht. Ils ont deux autres frères dont Kylian. Âgé de 28 ans, il a connu un parcours un peu plus sinueux que ses aînés. Après des débuts à Tubize, il a évolué au sein des équipes jeunes du LOSC entre 2011 et 2013.

Une grosse blessure l’an dernier

Ensuite, il a pas mal bourlingué. Après le RWS Bruxelles et Zulte Waregem, il a évolué en Hongrie à l’Újpest FC puis en Angleterre avec les U23 de Chelsea. Enfin, il est rentré au pays où il a notamment défendu les couleurs du Cercle Bruges, de Molenbeek et du SK Beveren, sous la forme d’un prêt. Un club avec lequel il a pu faire trois apparitions au mois d’avril. L’occasion pour lui de retrouver les terrains après une grave blessure contractée lors d’un match amical face au Standard de Liège, au mois de juillet 2023.

Un moment difficile, comme il l’a expliqué à nos confrères de La Dernière Heure. « Ce qui est le plus difficile avec les croisés, c’est la longueur de la rééducation. Il faut avancer étape par étape et prendre son temps pour éviter toute rechute. J’ai su prendre mon mal en patience et maintenant que je suis guéri, j’espère que tout ça est derrière moi et que je pourrai jouer librement sur les terrains au cours des prochaines semaines. » Mais où jouera-t-il ? Là est la question.

Kylian Hazard est disponible gratuitement

En effet, la DH indique que Molenbeek n’a pas prolongé son contrat qui s’achevait le 30 juin dernier. Libre pour la première fois de sa carrière et sur le marché, Kylian Hazard attend le bon projet. « J’ai des contacts en Belgique et à l’étranger. À ce stade, je n’ai aucune préférence. Je ne veux absolument pas rester en Belgique, tout comme je ne veux absolument pas partir à l’étranger. Je souhaite avant tout évoluer vers un projet intéressant. Il me reste encore cinq bonnes années et ensuite, nous verrons ce que je fais dans le football. Pour l’instant, je prends le temps de réfléchir aux différentes opportunités qui se présentent à moi, je ne veux pas précipiter les choses. » Il a encore un peu de temps avant de faire son choix, lui qui a été mis à l’essai durant l’été, du côté de Dunkerque.

Mais visiblement, il n’a pas encore trouvé son futur club, lui qui a beaucoup à apporter. Interrogé sur notre site il y a quelques années, il nous avait parlé de son style de jeu. « Je suis quelqu’un qui aime bien courir les premiers mètres, car je suis un peu vif. Donc, c’est vrai que j’aime bien avoir le ballon. À partir du moment où j’ai le ballon, j’essaye d’aller vers l’avant le plus possible, d’avoir des un contre un, de déborder afin de centrer ou d’avoir des frappes. Tout dépendra de l’action en elle-même. » Amoureux du beau jeu, le natif de La Louvière espère trouver chaussure à son pied d’ici à la fin de l’été. Avis aux amateurs !