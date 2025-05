Mercato, OL : Alexandre Lacazette dévoile de nouvelles pistes pour son avenir !

« J’ai discuté avec Alex aujourd’hui. C’est vrai, ce sera son dernier match ici. Ce sera une motivation supplémentaire pour l’équipe.» Par ces mots, Paulo Fonseca confirmait le départ d’Alexandre Lacazette la semaine dernière, avant la victoire 2-0 des Rhodaniens face à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1. Une page va se tourner du côté de Lyon, et le joueur s’est aussi exprimé sur son départ, alors qu’il avait inscrit son 200e but sous la tunique lyonnaise lors de cet épisode final de la Ligue 1 2024/2025.

«Il y a beaucoup de joie, de fierté mais aussi de l’émotion. J’ai envie de dire merci à tout le monde, au club, à tous ceux avec qui j’ai évolué, à tous les entraîneurs et les éducateurs que j’ai eus. Je remercie le public car aujourd’hui, ils ont été grandioses avec moi. En réfléchissant, j’ai souvent eu des moments difficiles, comme tout attaquant. Mais ils ont toujours été derrière moi à m’encourager et à croire en moi. Je tiens encore à leur dire merci», avait-il expliqué après ce match et le bel hommage rendu par le public. Mais la question que se pose tout le monde maintenant est la suivante : de quoi sera fait l’avenir du buteur de 33 ans ?

Il ne veut pas rester en France

« J’avais déjà pris ma décision l’été dernier. Il y avait eu un accord avec l’ancien directeur sportif qui m’avait dit : « Si tu restes, on ne te prolonge pas. » En début d’année, il y a eu quelques discussions, mais je savais que ça n’aboutirait pas. Je sais que Paulo Fonseca aurait aimé que je reste. À un moment, j’ai commencé à réfléchir… puis j’ai décidé de partir. Il ne fallait pas gâcher et partir sur une mauvaise note », a-t-il d’abord lancé dans un entretien accordé au site officiel de l’Olympique Lyonnais.

« Je ne vais pas arrêter de jouer. Je ne sais pas encore où. Mais ce ne sera pas en France. Pour moi, il n’y a que Lyon », a-t-il répondu. Selon nos informations, le club de Neom en Arabie saoudite est très intéressé par ses services. Puis, il a évoqué un possible retour à l’OL à l’avenir et sa possible reconversion : « beaucoup me disent qu’ils me voient revenir comme coach. Moi, je me vois bien dans un staff. Dès le mardi soir, il y a du foot à la télé, je regarde tous les matchs. Sinon, pourquoi pas un poste à responsabilité dans un club ». Quoi qu’il en soit, il sera une des bonnes affaires du mercato…