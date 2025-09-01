Menu Rechercher
L’Ajax vend Brian Brobbey à Sunderland

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Brobbey @Maxppp

L’Ajax Amsterdam a finalisé sur le gong une belle vente avec le club anglais de Sunderland. Les Bataves ont vendu leur jeune attaquant Brian Brobbey aux Black Cats en échange d’un chèque de 20 M€, hors bonus. Le joueur a signé un contrat de cinq ans avec la formation de Premier League.

AFC Ajax
Ajax and @SunderlandAFC have reached an agreement on the transfer of Brian Brobbey.

Wishing you all the best, Brian 🤍♥️🤍
«L’Ajax et Sunderland ont trouvé un accord pour le transfert de Brian Brobbey. Le transfert de l’attaquant prend effet immédiatement. Le joueur de 23 ans était sous contrat avec l’Ajax jusqu’à l’été 2027. L’Ajax et le club anglais se sont mis d’accord sur un montant de transfert de 20 millions d’euros, qui pourrait atteindre 25 millions d’euros grâce à des variables», indique le communiqué des Lanciers.

Premier League
Ajax
Sunderland
Brian Brobbey

Premier League Premier League
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Sunderland Logo Sunderland AFC
Brian Brobbey Brian Brobbey
