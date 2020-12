Trophée The Best : Neymar l'a mauvaise

Comme chaque année, la FIFA annonçait ce vendredi les trois finalistes nominés pour son trophée The Best, récompensant le meilleur joueur de l’année. Étincelant sous les couleurs bavaroises la saison passée, Robert Lewandowski a sans surprise été désigné aux côtés du sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi et du quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. Une liste finale qui ne semble toutefois pas du goût de tous. Finaliste de la Ligue des Champions en août dernier avec le PSG, Neymar a, au travers d’un message pour le moins énigmatique sur Twitter fait part de son étonnement.

«C’est sérieux ?» se questionne ainsi le Parisien qui laissant à penser qu’il évoque sa non-sélection dans la liste des finalistes. Un message mystérieux auquel Thiago Silva a rapidement répondu. «Quand tu seras dans les trois, ce sera pour gagner», a ainsi rétorqué son ancienne partenaire au PSG à l’instar de l’ancien Parisien, Nenê, également proche de Neymar : «C'est une blague ça». Un étonnement partagé par le père du Brésilien qui n’a à son tour pas manqué de lui apporter son soutien. «Pour nous, tu seras TOUJOURS dans les meilleurs championnats, les meilleurs clubs et parmi les meilleurs joueurs du monde».