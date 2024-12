PSG : le constat lucide de Bradley Barcola sur l’efficacité offensive

Un seul but sur les trois derniers matches. L’inefficacité du PSG en Ligue des Champions depuis le début de saison semblait gagner du terrain jusqu’en L1, où les hommes de Luis Enrique n’avaient trouvé le chemin des filets qu’à une reprise, contre Nantes et Auxerre, malgré une litanie d’occasions. Le déplacement à Salzbourg, équipe en crise, devait obligatoirement s’accompagner d’une libération offensive. Et elle est intervenue, non sans mal.

Il a fallu encore attendre une bonne demi-heure, quelques loupés et un gardien adverse inspiré, pour voir le PSG trouver la faille, avec Gonçalo Ramos qui jaillissait. Puis Nuno Mendes et Désiré Doué ont, en deuxième période, donné au score l’ampleur attendue, ainsi qu’une bonne bouffée d’oxygène au club parisien. Alors, est-ce enfin le retour de l’efficacité au PSG ?

Barcola reconnait son manque de confiance

Bradley Barcola y croit, comme il l’a dit au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. « Je pense que ça va faire un déclic. On avait du mal devant le but depuis certains matches. Là, marquer 3 buts à l’extérieur, c’est très bien et j’espère que ça va continuer », a-t-il déclaré, lui qui a été élu homme du match par l’UEFA, sans avoir marqué pour autant. Lui n’a pas débloqué la situation à titre individuel.

« C’est dommage, il manque encore le petit truc pour marquer ce but qui va me redonner la confiance devant le but. Mais je continue à travailler », a-t-il expliqué, assurant que ses coéquipiers s’interrogeaient globalement sur le manque d’efficacité. « Pas un blocage mais on se posait beaucoup de questions. Aujourd’hui, quand on joue sans se poser de questions, en étant à fond, ça permet de gagner des matches comme ça. » Reste désormais à savoir si cela se traduira dans la durée, avec trois adversaires plus relevés, l’OL, Monaco et Lens.