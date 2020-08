Premier League : Kevin De Bruyne élu meilleur joueur de la saison

À l'heure qu'il est, il doit sans doute avoir d'autres préoccupations. Moins de 24 heures après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions par l'OL, Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison en Premier League. Ce sont les capitaines des 20 équipes du championnat anglais qui ont voté, en plus de quelques observateurs et d'internautes.

Le Belge aurait sans doute préféré se projeter sur les demi-finales de C1. C'est un maigre lot de consolation pour celui qui cumule 13 buts et 20 passes décisives en 35 rencontres de championnat. Le milieu de terrain de 29 ans devance trois joueurs de Liverpool : Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané.

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...



✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8