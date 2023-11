Manchester City - RB Leipzig : les compositions officielles

La trêve internationale terminée, place au retour de la Ligue des Champions sur Foot Mercato ! Manchester City accueille ce mardi, à l’Etihad Stadium, le RB Leipzig dans le cadre de la 5ème journée de phase de groupes de la compétition. Une rencontre très attendue entre deux formations habituées aux joutes européennes et d’ores et déjà qualifiées pour les phases finales de la C1. Et pour cause, leaders de ce groupe G (12pts) grâce à un parcours pour l’instant sans fausse note, les Cityzens affrontent leur dauphin (9pts), auteur également d’une phase de poules solide malgré un revers concédé face aux hommes de Pep Guardiola lors de la seconde journée (1-3). Si Manchester City sera déterminé à préserver son invincibilité cette saison en Ligue des Champions à domicile, le club allemand aura pour objectif de prendre sa revanche et ainsi relancer l’intérêt de ce groupe G pour la première place.

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00. Pour ce second match entre les deux formations, Pep Guardiola mise sur la continuité avec son système de jeu articulé en 3-2-4-1. Le technicien iberique a en effet décidé de titulariser Erling Haaland en pointe, soutenu par Rico Lewis, Bernardo Silva, Jack Grealish et Phil Foden. Le milieu de terrain est composé de l’indispensable Rodri, associé à Manuel Akanji. Concernant la composition du RB Leipzig, Marco Rose aligne son système de jeu habituel, le 4-4-1-1. Les Français Mohamed Simakan et Castello Lukeba sont titulaires au sein de l’arrière-garde tandis que Xavi Simons, en grande forme cette saison, sera à la baguette dans l’entrejeu. Enfin, l’ancien lensois Lois Openda est présent à la pointe de l’attaque.

Compositions des équipes :

Manchester City : Ortega - Walker, Dias, Gvardiol - Rodri, Akanji - Lewis, B.Silva, Foden, Grealish - Haaland.

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - Seiwald, Haidara, Schlager, X.Simons - Forsberg - Openda.