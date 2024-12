PSG : la joie retenue de Nuno Mendes après la qualification contre Lens

Paris a retenu son souffle, mais Paris file en 16es. Accrochés dans le temps règlementaire par le RC Lens ce dimanche, en 32es de finale de Coupe de France, les Parisiens s’en sont finalement remis à leur portier russe, Matvey Safonov, auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but (1-1, 3-5 t.a.b). Après la rencontre, Nuno Mendes a exprimé sa joie, mais quand même retenue, au micro de BeIN Sports. Il a notamment avoué que son équipe aurait imaginé l’emporter plus tôt.

La suite après cette publicité

« On est très contents de cette victoire, mais ce n’est pas le match qu’on voulait faire, on a fait 1-1 dans les 90 minutes, même si on a bien tiré les penaltys, a souligné le Portugais. C’était compliqué, Lens est une bonne équipe, le terrain était aussi difficile, mais on a réussi à repartir avec la victoire, c’est le plus important. Maintenant, on va se reposer et revenir pour 2025. L’adversaire (Espaly, une équipe de N3) ? C’est un match de Coupe et tout peut arriver. Il faudra être concentré et tout donner. »