Mario Balotelli compare Neymar à… Adel Taarabt

Adel Taarabt a laissé un goût d’inachevé partout où il est passé. Joueur au talent singulier, le joueur formé à Lens a également marqué l’esprit de son ancien coéquipier à l’AC Milan, Mario Balotelli. Invité dans le podcast Vox to Box, l’Italien a eu des mots forts au moment d’évoquer le talent du Marocain, estimant qu’il n’avait rien à envier à Neymar techniquement.

La suite après cette publicité

«Taarabt, pour moi, est techniquement plus fort que Neymar. Neymar est un phénomène absolu, il est trop fort, on ne peut pas les comparer bien sûr, mais si on ne parle que de technique alors Taarabt est plus fort». Âgé de 34 ans, Taarabt évolue désormais à Al-Nasr aux Émirats arabes unis. Rien n’indique qu’il ne croisera d’ailleurs pas le chemin de Neymar en Ligue des champions asiatique, aujourd’hui à Al Hilal en Arabie saoudite.