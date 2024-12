PSG : Luis Enrique se félicite de la victoire contre Lens

Luis Enrique veut retenir le positif. Si les difficultés de son équipe face à Lens ne lui ont pas échappé ce soir, le technicien espagnol a surtout voulu insister sur l’état d’esprit de ses hommes au micro de beIN Sports. Menés au score après l’heure de jeu, les Parisiens ont gardé le cap et su revenir grâce à Ramos, d’abord. Et même face au péril de se retrouver au bord du vide aux tirs au but, ils ont su rester tranquilles pour finalement s’imposer (1-1, 3-5 t.a.b).

«Je suis très heureux, très content. Quand l’équipe montre du caractère pour remonter d’un but et gagner aux tirs au but, je suis très heureux, a souligné l’Asturien après la qualification de ses hommes en 16es de finale de Coupe de France. On a peut-être été meilleurs en deuxième période, mais sans être brillants. On a été meilleurs en transition mais on a aussi été en danger. C’était un match difficile, même si ça continue de renforcer l’état d’esprit de notre équipe. J’aime l’attitude du groupe, sans aucun doute. C’est une bonne façon de terminer l’année. Les chiffres sont là, je vois ça, il faut juste continuer à s’entraîner. Je suis très heureux d’être où je suis, de recevoir le soutien du club, de nos supporters, c’est merveilleux. Je souhaite à tout le monde et en particulier au PSG de très belles fêtes.» Il pourrait les prolonger en cas de victoire face à Manchester City et Stuttgart au mois de janvier.