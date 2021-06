EdF : Raphaël Varane est fou de Paul Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France, a été absolument hors-norme contre l'Allemagne ce mardi, lors de l'entrée en lice de nos Bleus dans cet Euro. Il est à l'avant-dernière passe (pour Lucas Hernandez) sur le seul et unique but de la rencontre, marqué par Mats Hummels contre son camp. Raphaël Varane n'avait que de l'amour pour le Mancunien en conférence de presse.

« Paul son évolution... Pour moi, il a commencé très tôt et avec beaucoup de maturité. Il a tellement de qualité, la difficulté pour lui, c'est de choisir et de savoir quand et comment utiliser chaque force. Il est complet, il sait quand il doit organiser, attaquer et défendre. Ses qualités on les connaît, il est performant depuis de nombreuses années et il apporte beaucoup au groupe par rapport à son caractère et son envie sur le terrain. Il est à un niveau très très bon et on est très content de l'avoir à ce niveau-là. Il est à un certain niveau de maturité d'être très complet sur le terrain et d'être performant dans beaucoup de registres. Il évolue, il gagne en confiance en maturité. On a débuté ensemble, je pense qu'il a cette force de caractère, il sait transmettre ça. Il est écouté et respecté et en plus il met l'ambiance. Il fait partie des leaders. C'est un joueur qui pourrait porter le brassard de l'équipe de France sans problème », s'est exprimé le Madrilène devant les médias ce mercredi.