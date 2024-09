Qualifs CAN 2025 : belle opération de la Côte d’Ivoire, le Bénin s’impose

Suite et fin de cette 2e journée de qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec le succès du Cap-Vert 2-0 sur la Mauritanie. Dans ce groupe C, les insulaires en profitent pour passer devant leurs adversaires du soir avec une différence particulière favorable. Dans la poule D, le Bénin a battu la Libye 2-1 et se replace à la 2e place dans la course à la qualification.

Pour sa part, la Côte d’Ivoire a réalisé une belle opération en allant gagner au Tchad 2-0 avec un doublé de Jean-Philippe Krasso. Les Elephanta sont en tête de leur groupe, trois points devant la Zambie, qui, en parallèle, est venue à bout de la Sierra Leone 3-2. Enfin dans le groupe L, le Burkina s’est offert le Malawi 3-1 et occupe le fauteuil de leader à égalité de points avec le Sénégal.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe C :

Cap-Vert 2 - 0 Mauritanie : Mendes (sp 28e, 75e)

Groupe D :

Bénin 2 - 1 Libye : Mounié (50e), Olaitan (62e) ; Al Qulaib (sp 9e)

Groupe G :

Tchad 0 - 2 Côte d’Ivoire : Krasso (45e+3, 55e)

Zambie 3 - 2 Sierra Leone : Musonda (28e), Kampamba (70e), Kangwa (85e) ; Kargbo (33e), Mustapha (73e)

Groupe L :

Burkina Faso 3 - 1 Malawi : Traoré (35e, 38e), Bandé (60e) ; Nkhoma (80e)