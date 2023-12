L1 : le terrible coup de gueule de Jérôme Rothen

Depuis plusieurs années maintenant, les déplacements de supporters font couler de l’encre. Ce week-end, après les incidents à Nantes qui ont entraîné le décès d’un fan des Canaris, de nombreuses personnalités de la planète football montent au créneau. C’est le cas de Jérôme Rothen. Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, l’ancien joueur de Monaco et du PSG a envoyé un message fort en prenant position pour l’interdiction de déplacements des fans.

La suite après cette publicité

«Dieu sait que j’ai protégé les supporteurs car ça reste un match de football, un spectacle. Cela va dans les deux sens avec deux groupes de supporteurs. Avec des fans qui peuvent supporter une équipe et les autres la deuxième. Communier avec tes supporters quand tu gagnes dans un terrain hostile, c’est fantastique. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, la société est ultra-violente, elle l’était déjà avant mais on a passé un cap. Ce n’est pas que dans le football. Venir à un match pour perdre la vie, ce n’est pas possible. On savait qu’un drame allait arriver car ça s’enchaîne, on ne pouvait pas prévoir que Nantes-Nice amène un mort. Il n’y a plus d’échelle. S’il y a une punition collective, ce n’est pas grave. Je l’ai vécu en tant que joueur, il y a eu deux morts au Parc des Princes à mon époque. Peu importe votre importance à un club ou à une religion, on ne doit pas perdre la vie en marge d’un match. Stop! Les supporters seront frustrés mais vous resterez bien au chaud avec vos familles, vous garderez de l’argent et vous serez encore plus excités tous les 15 jours. La police sera utilisée ailleurs, pour les problèmes de société.» Le message est passé…