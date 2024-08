Matthijs de Ligt quitte le Bayern et retrouve Erik ten Hag à Manchester United

Revenons en 2019. Matthijs de Ligt sort d’une saison monstrueuse avec l’Ajax Amsterdam, avec notamment un parcours hors norme jusqu’en demi-finale de Ligue des champions. Parmi cette équipe composé de jeunes talents comme Frenkie de Jong, Donny van de Beek ou encore Hakim Ziyech, le natif de Leiderdorp s’impose comme l’un des leaders de son équipe, sur et en dehors des pelouses. Courtisé par les plus grands clubs européens, le Batave signe à la Juventus à l’été 2019, contre 85 millions d’euros. Trois ans plus tard, il décide de quitter Turin, en raison d’un style de jeu qu’il juge « trop défensif », et de rejoindre le Bayern pour 67 millions d’euros.

Mais en Bavière, il fait face à la concurrence de Lucas Hernández, parti depuis au PSG, Dayot Upamecano, Kim-min Jae et même Eric Dier. Pas toujours titulaire, l’international néerlandais (45 sélections) ne se satisfait pas de sa situation. Face à cela, une porte de sortie s’ouvre à lui. Et un coach qu’il connaît très bien pousse pour le récupérer : Erik ten Hag, l’homme qui l’avait révélé quelques années auparavant à l’Ajax. Touché par les multiples blessures de Lisandro Martínez, le départ de Raphaël Varane et les performances très moyennes de Harry Maguire et Jonny Evans, l’entraîneur de 54 ans veut attirer son ancien poulain à United.

Un transfert estimé à 45 millions d’euros bonus compris

Rapidement, De Ligt donne son accord pour rejoindre les Red Devils. Mais il faut que le Bayern et Man Utd trouvent un accord sur une indemnité de transfert. Et, finalement, le terrain d’entente entre les deux clubs se situe autour d’un transfert de 40 millions d’euros, avec cinq millions de bonus. Après 73 rencontres disputées et un titre de Bundesliga remporté (2023), Matthijs de Ligt quitte officiellement le Bayern Munich et devient un joueur de Manchester United.

Avec cette troisième recrue de l’été à United (après Joshua Zirkzee et Leny Yoro), Matthijs de Ligt a l’occasion de se relancer, sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît très bien. Quant à Ten Hag, il renforce son secteur défensif, décrié depuis son arrivée au club. Le défenseur de 25 ans va maintenant devoir rapidement répondre aux attentes de son nouveau club et aux joutes physiques qu’impose la Premier League. Cela va commencer dès ce vendredi, avec la réception de Fulham, à Old Trafford.