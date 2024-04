Affaire Marc Brys : le gouvernement camerounais répond à Samuel Eto’o

Choisi pour reprendre le flambeau de Rigobert Song à la tête du Cameroun au sortir d’une CAN 2023 décevante, Marc Brys s’est attiré, malgré lui, les foudres de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et de son représentant Samuel Eto’o, estimant ne pas avoir eu vent de cette décision prise unilatéralement par le ministère des Sports local. Si par la suite, la Fecafoot via l’ex-joueur du FC Barcelone n’a pas hésité à dénoncer cette ingérence à travers un communiqué, RFI relaye que le gouvernement camerounais a toutefois conforté le Belge dans ses fonctions, ce vendredi.

«Le ministère des Sports et de l’Education physique a déjà, pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour l’entrée en fonction du nouvel entraîneur-sélectionneur, M. Marc Brys, et des autres membres de l’encadrement technique», a renseigné le ministre des Sports, Narcisse Mouele Kombi, dans une lettre signée avant d’indiquer que ce choix était conforme à l’article 9 de la Convention Minsep-Fecafoot stipulant «que les membres des structures d’encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d’un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d’une mise à disposition de l’Etat.»