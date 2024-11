Real Madrid : déjà un gros clash en interne !

La situation est compliquée au Real Madrid. Carlo Ancelotti et les Merengues font face à une épidémie de blessures assez conséquente, notamment dans le secteur défensif, où il n’y a actuellement pas de latéral droit de métier et un seul défenseur central - Antonio Rüdiger - est disponible. Autant dire qu’aux yeux de tout le monde, des renforts sont impératifs en défense, et ce, dès le mois de janvier.

Un marché hivernal pendant lequel les Merengues sont généralement assez calmes d’habitude. De nombreux noms sont déjà sortis dans la presse espagnole, avec Aymeric Laporte (Al-Nassr), Castello Lukeba (RB Leizpig) et Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) comme principales options pour la charnière, alors que Trent Alexander-Arnold est la cible prioritaire pour le côté droit de la défense.

Pérez climatise tout le monde

Mais voilà que Relevo nous apprend une grosse information. En interne, tout le monde n’est pas sur la même longueur d’onde pour ce mercato hivernal. Le média indique ainsi que Carlo Ancelotti et José Ángel Sánchez, directeur général et bras droit de Florentino Pérez, veulent voir de nouveaux joueurs débarquer en janvier. Mais le président lui n’est pas spécialement chaud pour que le Real Madrid recrute cet hiver… Clairement, ça clashe entre les têtes pensantes de la Casa Blanca.

Le patron du club de la capitale espagnole n’est pas convaincu du besoin de recruter, et pense aussi au côté financier, avec des joueurs qui risquent d’être assez chers. Aymeric Laporte est cité en exemple de joueur qui coûterait un certain pécule aux Merengues s’ils décident de passer à l’attaque en janvier. Il préfère attendre le mercato estival pour faire venir de nouveaux joueurs, et il est même prêt à investir de façon conséquente en été. Il est donc très probable que Carlo Ancelotti et les supporters madrilènes soient déçus en janvier…