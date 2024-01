CAN 2023 : la Guinée Equatoriale balaie la Guinée-Bissau

Début de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, organisée en Côte d’Ivoire. Après avoir tenu le Nigeria en échec (1-1), la Guinée Equatoriale affrontait la Guinée-Bissau, battue par le pays-hôte lors du match d’ouverture (2-0), au stade olympique Alassane Ouattara d’Abidjan. Le Nzalang Nacional, déjà surprenant lors de l’édition précédente (quart de finaliste, battu par le Sénégal, futur vainqueur), ne se fait pas prier et s’imposait avec la manière face aux Lycaons (4-2). Emilio Nsue (34 ans) s’illustrait dans cette rencontre en ouvrant le score après le premier quart d’heure (1-0, 21e), avant de s’adjuger un record dans cette compétition.

La suite après cette publicité

Si les coéquipiers de Mama Baldé croyaient revenir dans la rencontre avec l’égalisation signée Esteban Orozco dans ses propres buts (1-1, 37e), Josete Miranda participait au festival offensif des hommes de Juan Micha Obiang Bicogo juste après le retour des vestiaires (2-1, 46e) avant que le premier buteur ne s’offre un triplé à l’heure de jeu (51e, 61e), pour confirmer son statut de meilleur buteur de l’histoire de la sélection (18 réalisations) et également devenir le joueur le plus vieux à inscrire un coup du chapeau dans une CAN. Ze Turbo réduisait la marque dans le temps additionnel mais n’empêchait pas la Guinée Equatoriale de confirmer son excellent début de compétition, prenant même la tête provisoire de la poule A (4 points sur 6 possibles) avant le choc entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, prévu cet après-midi (18h).