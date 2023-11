EdF : Didier Deschamps va tout changer face à la Grèce

Mardi soir, face à la Grèce (20h45), l’équipe de France viendra conclure la 10e journée des éliminatoires à l’Euro 2024. Après avoir dominé et étrillé Gibraltar, les Bleus s’attaquent à une nation logiquement bien plus compétitive. Ce qui ne devrait pas empêcher Didier Deschamps de bouleverser son XI de départ comme il l’a affirmé sur Téléfoot dimanche matin. Dans les cages, Brice Samba sera aligné pour la deuxième fois de sa carrière en EdF.

Si le sélectionneur des Bleus a été plus flou sur ses autres choix, le calendrier devrait le pousser à mettre au repos de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et de l’AS Monaco, puisque ces clubs jouent dès vendredi après la trêve (PSG-Monaco et Cologne-Bayern). Alors, Dembélé, L. Hernandez, Kolo Muani, Mbappé, Fofana, Coman et Upamecano devraient être préservés. Une opportunité en or pour les autres éléments qui devront se montrer. L’Équipe imagine tout de même un XI composé de Samba, Koundé, Saliba, Disasi, L. Hernandez, Fofana, Kamara, Griezmann, Dembélé, Giroud, Thuram. Réponse demain soir.